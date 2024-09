Piccola e a caccia di affetto. Gioia, concentrato di vitalità con la coda come un bottone

’Nomen omen’. ’Il nome è un presagio, un destin’ dicevano i latini, e mai fu più azzeccato quello di Gioia per questa gattina speciale – non ancora adulta ma la cui taglia rimane piccola – che, tre mesi e mezzo fa, ha portato una frizzante ventata di buonumore e di allegria all’interno del gattile di San Venerio e agli stessi volontari dell’associazione ’L’Impronta’ che lo gestiscono.

Ritrovata sola e ferita alla coda, sul territorio di Molicciara, Gioia è stata immediatamente tratta in salvo e portata nella struttura di via Del Monte; dove ha ricevuto tutte le dovute cure veterinarie. Oggi, Gioia è una gattina perfettamente sana: un concentrato di vitalità e pura dolcezza la cui codina, rimasta mozzata, non solo non le crea alcun problema nella vita di tutti i giorni ma le conferisce anche un aspetto decisamente originale. Dal manto tigrato, morbido e a pelo corto, ampie orecchie dritte e grandi occhi verdi; Gioia ha pochi mesi, un carattere vivace e tanto affettuoso: oltre a giocare e a correre dietro ad allettanti palline con campanellini annessi infatti, ama anche stare in compagnia di tutti gli altri felini e ricevere carezze e coccole dagli amici umani.

Perfetta sia per bambini che per anziani, la piccola Gioia è in attesa di una famiglia o di singoli proprietari che, di lei, sappiano prendersi cura senza lasciarla sola e facendola crescere in una casa vera. A riempirla di affetto e di gioia, neanche a dir-lo, ci penserà lei.

Alma Martina Poggi