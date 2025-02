Picco infuocato per il pareggio all’ultimo tuffo: "Goduria pazzesca. Siamo impazziti di gioia"

"D’Angelo e i suoi uomini sono l’anima di Spezia, insieme siamo invincibili". Non si placa l’entusiasmo della gente spezzina per lo straordinario pareggio conquistato dai bianchi nei minuti di recupero contro il Palermo: "Lo Spezia è una squadra mai doma che incarna la nostra combattività, lanciato un segnale forte al campionato". Entusiasta Alessandro Ambrosini: "È uno Spezia immortale che ha dato l’ennesima dimostrazione di forza: qualunque avversario, al cospetto di una squadra e di uno stadio del genere, avrà paura. Goduria pazzesca al gol del pareggio, fermo restando che avrei comunque applaudito la squadra anche in caso di ko. Le emozioni si sono succedute in modo incredibile dal 1’ al 95’: il ‘Picco’ era infuocato, ho visto gente impazzire di gioia al gol di Aurelio. Lo Spezia è la squadra più coriacea del campionato, pur essendo stato allestita con un budget inferiore alle concorrenti. L’unione fa la forza, possiamo dire la nostra contro chiunque". Felicissimo Alessandro Botti: "Un’altra prestazione entusiasmante delle Aquile, capaci per la quarta volta di recuperare punti oltre il 90’, a testimonianza di un’intensità e di una voglia di lottare che non ha eguali. Credo che tutto ciò sia la trasposizione in campo della mentalità vincente di mister D’Angelo, diventato a pieno titolo il leader indiscusso di questo Spezia, nonché amatissimo da noi tifosi. La grande forza del ‘Picco’, incredibilmente trascinante e la qualità di giocatori di livello assoluto come Pio Esposito, hanno fatto la differenza. In quell’allungamento di traiettoria sul gol del due a uno di Pio, ho rivisto Bettega. Il boato del 2 a 2 resterà dentro per sempre. Gli Aquilotti hanno mandato un messaggio forte: abbiamo recuperato un punto sul Pisa, siamo in piena corsa". Gli fa eco Riccardo Chiappini: "Come sempre lo Spezia ha estasiato per intensità agonistica, in un ‘Picco’ semplicemente spettacolare, a tratti da brividi. La riproposizione del vecchio inno ha destato commozione in noi vecchi tifosi. Il boato del 2 a 2 è stato uno dei più intensi negli ultimi anni, sintesi di un’impresa eccezionale che squadra e pubblico hanno realizzato insieme. Una prova di forza che dà consapevolezza per traguardare obiettivi importanti sedimentati all’interno dello spogliatoio". Ancora euforico Massimo Della Monica: "Emozioni vietate ai deboli di cuore, la nostra è una squadra mai doma, che rispecchia in pieno il temperamento battagliero di noi spezzini".

Fabio Bernardini