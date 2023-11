Picchia due infermieri in ospedale Bloccato dalla polizia un 57enne

Ieri mattina al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea un uomo to in forte stato di agitazione, dopo il suo arrivo, si è rivolto al personale sanitario in servizio con fare minaccioso e violento. 57 anni, italiano, in stato d’ansia, inveiva e insultava il personale medico e infermieristico, fino a giungere a colpire due operatori. Immediato l’intervento degli operatori del posto fisso della polizia e della squadra volante della questura, i quali hanno risolto la situazione. L’uomo è stato denunciato per minacce e lesioni personali, stante anche la lievità delle prognosi. Il posto fisso della polizia all’ospedale spezzino è stato ripristinato il 1 marzo scosro e assicura la presenza delle forze dell’ordine all’interno del pronto soccorso. Un ulteriore strumento di sostegno al personale dell’ospedale è costituito dal collegamento telefonico diretto con la centrale operativa della Questura, grazie al quale i poliziotti sono pronti ad intervenire immediatamente.