Piazzale Kennedy, Torna il Mercato del Km Zero con Prodotti di Qualità a Prezzi Convenienti Oggi, dalle 7.30 alle 13, torna a Piazzale Kennedy il tradizionale mercato del km zero con prodotti di qualità del territorio: ortaggi, frutta, miele, formaggi, olio e vino a prezzi contenuti. Un'occasione da non perdere per gli amanti dei sapori veri!