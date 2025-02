Pianazze, sos per il parco: "Manutenzione assente"

Dopo alcuni mesi dall’assegnazione della gara per la gestione del Parco delle Pianazze, il consigliere del Pd Andrea Montefiori ha prodotto un’interpellanza, derivata dal fatto "che non sia ancora stato siglato alcun contratto tra il Comune della Spezia e l’associazione che si è aggiudicata il bando". Inoltre, visto che non lo hanno fatto i nuovi gestori, Montefiori chiede all’amministrazione comunale come mai "non abbia ritenuto di agire in sostituzione del gestore per i normali interventi di manutenzione e pulizia del parco e non abbia, inoltre, provveduto a sostituire i giochi rimossi". Infine, visto l’andamento di questa gara "perché il Comune non ritiene di agire in autotutela, revocando il bando di gara ed attivando nuova procedura ad evidenza pubblica, partendo da un progetto dell’amministrazione che muova dalle esigenze delle persone e non solo da quelle economiche del gestore, dettagliandone gli obblighi per quanto riguarda manutenzioni, interventi di ripristino e servizi nelle aree del parco".