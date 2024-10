Piana Battolla, ok la riqualificazione di piazza Turati

Poco meno di 170mila euro per riqualificare la piazza principale di Piana Battolla. Dopo Pian di Follo, che ha visto la sistemazione e trasformazione di piazza Matteotti in area pedonale, la giunta comunale guidata da Rita Mazzi punta a riqualificare anche piazza Turati, la piazza principale di Piana Battolla. Nei giorni scorsi, l’approvazione del progetto esecutivo, che prevede la sistemazione dell’area attraverso l’installazione di nuova pavimentazione e la creazione di un’area pedonale nei pressi dell’attività commerciale presente, nonchè la sistemazione dei parcheggi esistenti.

Il quadro economico licenziato dalla giunta comunale per i lavori è di 166.760 euro, con l’amministrazione comunale che, dopo aver atteso invano i fondi regionali per la rigenerazione urbana – il progetto è risultato idoneo e finanziabile, ma non rientra tra quelli immediatamente sostenuti dalla Regione – ha deciso di procedere ugualmente con i lavori, che saranno realizzati grazie all’avanzo di amministrazione. Il progetto, lo scorso settembre, era stato approvato anche dalla Soprintendenza dei beni e le attività culturali della Liguria, che nel dare il proprio nulla osta ha previsto alcune prescrizioni da rispettare nel corso della realizzazione dei lavori.

mat.mar.