Pezzulli e la nascita dell’Universo Incontro con la ’Dante Alighieri’

Nuovo e accattivante incontro con la cosmologia organizzato dalla Dante Alighieri della Spezia. Domani, alle 16.30, l’auditorium dell’Ap in via del Molo 1, Edwige Pezzulli, assegnista di ricerca all’Istituto nazionale di astrofisica, divulgatrice scientifica nonché uno dei volti più noti del programma televisivo Superquark, interverrà sul tema ‘Dal buio alla luce. La nascita dell’universo’. "Non sappiamo dire quando l’essere umano abbia alzato per la prima volta gli occhi al cielo – ha dichiarato la Pezzulli – . Nelle notti buie della preistoria i nostri antenati si saranno sicuramente ritrovati a guardare le stelle e a capire fin da subito che il cielo cambia, si muove. Ma è grazie alla costruzione dei telescopi, via via più potenti, che la vista si è allungata, in un viaggio tanto lontano nello spazio quanto indietro nel tempo". L’evento è stato realizzato con il patrocinio del Comune, dell’Autorità di sistema portuale e dell’Associazione Astrofili Spezzini. Ingresso libero.