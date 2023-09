"Pesci tropicali a La Spezia: presentazione del libro di Alice Sivo"

Alla libreria Liberi Tutti della Spezia verrà presentato questo pomeriggio con inizio alle ore 18.30, il libro ‘Mangime in compresse per pesci tropicali’ di Alice Sivo. Uno strano libro-acquario in cui tutti i personaggi nuotano come pesci dentro la stessa acqua, incrociando le proprie traiettorie oppure mancandosi di qualche pagina. A tutta prima, al centro di questo rondò di incontri e disincontri sembrerebbe esserci Bruno, un trentenne depresso che si è appena mollato con la ragazza e intrattiene un rapporto fin troppo speciale coi suoi pesci. Dorme da amici, mangia scamorze in trattoria, e non sa ancora che sta per entrare in una dimensione diversa. Basta un numero civico capovolto, il 6 anziché il 9, e casa sua così come la sua vita non gli apparterranno più. Al suo esordio, Alice Sivo compone un libro in cui il reale è fantastico e viceversa, un piccolo mondo di alghe finte e conchiglie, in cui ci si ritrova a guardare in alto in attesa... del mangime in compresse. L’ingresso è libero. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0187 020576.