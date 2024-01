Personale di focacceria per bancone e laboratorio

Focacceria artigiana con sede a Portovenere e Vernazza cerca personale da assumere. Prima di tutto 4 addetti al laboratorio, due per ogni sede con esperienza anche minima, possesso Haccp, eventualmente da conseguire, disponibilità a lavorare nei week-end e festivi. Lavoro sui seguenti turni 6-14 o 11-19. Inoltre 4 banconieri, sempre da dividere fra le due sedi. Si occuperanno di preparazione della linea, farcitura e vendita focacce, igiene e riordino del punto di lavoro. Si richiede esperienza, conoscenza lingua inglese, disponibilità a lavorare nei week-end e festivi. Orario di lavoro 10-18. Per entrambi i profili si offre contratto a tempo determinato della durata di dieci mesi. Inizio lavoro a febbraio per alcune volte alla settimana per conoscere le mansioni. Inizio attività completa da marzo a fine novembre. Offerte 51499 e 51498. Info: https://formazionelavoro.regione.liguria.it