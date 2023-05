"Pericoli nella scalinata da Rebocco a Maggiano Ma nessuno interviene"

Il consigliere del Pd Dino Falugiani pone ancora una volta l’attenzione sulle condizioni critiche della scalinata storica che da Rebocco porta a Maggiano. "Presenta – gli stessi problemi segnalati dalla mia interpellanza del 19 gennaio: episodi franosi dai terrazzamenti che fiancheggiano il percorso, così come la rigogliosa vegetazione, riducono drasticamente il camminamento. È una situazione pericolosa per chi la utilizza, tenuto conto anche della frequente presenza di cinghiali soprattutto di notte. La scalinata di via Maggiano è utilizzata dai cittadini residenti e da tanti escursionisti, è un patrimonio storico che merita ben altra considerazione".