’Perfect days’ spiegato in diretta dal regista. Wim Wenders in collegamento al ’Nuovo’

Un’introduzione d’eccezione: chi meglio dell’autore potrebbe spiegare la sua opera? In collegamento streaming, in contemporanea ad altre sale di tutta la regione (saranno due in Liguria) e d’Italia, questa sera alle 21 il regista Wim Wenders racconterà, intervistato dal giornalista Mattia Carzaniga, il film ’Perfect Days’. Appuntamento al cinema Il Nuovo di via Colombo 99. Un’opera poetica, che racconta la vita e la felicità delle piccole cose e dell’occupare il proprio posto nel mondo provata dal protagonista, interpretato da Koji Yakusho, premiato con la Palma d’Oro a Cannes per il migliore attore. Ambientato a Tokyo, il film narra le vicende di un addetto alle pulizie dei bagni pubblici, la cui routine viene animata da una serie di personaggi che interagiscono con la sua quotidianità, punteggiata da una colonna sonora di prim’ordine, a partire dal brano che dà il titolo all’ultima fatica del regista, che resterà in programmazione per circa due settimane nella sala.