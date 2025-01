Percosse in casa. Ex convivente a processo

La richiesta del rito abbreviato è stata rigettata e così sarà il collegio fissato il 12 febbraio a chiarire una vicenda di violenza domestica dai contorni molto complicati. Una situazione familiare molto tesa che in passato aveva fatto scattare l’arresto dell’uomo, residente a Spezia. Il giudice Mario De Bellis lo aveva rimesso in libertà disponendo la misura del braccialetto elettronico per tenerlo lontano dall’abitazione dell’ex compagna. I rapporti poi si erano fatti molto tesi e la donna lo aveva nuovamente denunciato ed è ora accusato del reato di maltrattamenti. A seguito della richiesta di giudizio immediato dopo l’esito dell’incidente probatorio i legali dell’uomo Valentina Antonini (nella foto) e Roberta Fiorella che hanno sostenuto come il loro assistito fosse la vittima delle aggressioni da parte dell’ex convivente hanno avanzato un’istanza per l’accoglimento del rito abbreviato che ieri Marinella Acerbi dopo quasi due ore di camera di consiglio ha rigettato rinviando al collegio del 12 febbraio presieduto da Marta Perazzo (giudici a latere Gagliano e Casiraghi).

