"Peracchini più realista del re" Al ministero aria di bocciatura

Il ministro all’Istruzione Giuseppe Valditara per ora tace sul caso spezzino, il sottosegretario Paola Frassinetti aveva invece già fatto sapere il suo parere sul caso Venezia, analogo a quello spezzine seppur l’affondo anti regolamenti carriera alieas, proveniva da due consiglieri comunali di Fratelli d’Italia : "La politica non interfersisca con le scuole". C’è nè quanto basta per indurre l’avvocato Paolo Bufano, esponente del Pd, ad argomentare: "Dalla vicenda del Capellini Sauro si evince con chiarezza che la Destra peracchiniana è più realista del re (anche se verrebbe da dire ‘più ducesca del duce’).

A dispetto delle inorridite reazioni di una lunga lista di presidi, delle forze democratiche e anche solo di chi abbia qualche minima nozione di diritto costituzionale e sul riparto delle competenze amministrative, Peracchini - forse nel tentativo di rabbonire l’ultras Cenerini - ha chiesto al ministro Valditara (come deliberato dalla sua maggioranza consiliare) di spezzare le reni al Consiglio d’istituto del Capellini Sauro (reo non è ben chiaro di cosa) e di “ristabilire la legalità”".

Cosa accadra? Bufano si lancia in previsioni: "Stavolta, forse, Peracchini non verrà accontentato dalla Destra alla quale ha trovato vantaggioso reggere lo strascico e il lume".

Il riferimento è appunto e al sottosegretario Frassinetti (FdI), che ha "fatto scudo all’autonomia scolastica" preso le distanze dai due compagni (?) di partito e invitato i partiti a non interferire su vicende di competenza di amministrazioni sottratte al loro sindacato" rileva l’esponente del Pd, che traccia anche un affresco del numero due del ministero dell’Istruzione: "Insomma, una sottosegretaria di Fratelli d’Italia che partecipava alle ‘parate nere’ non autorizzate contro l’Anpi e che nega la matrice fascista della strage di Bologna a dispetto di sentenze definitive, ha un equilibrio istituzionale e un senso della misura assai superiori a Peracchini. Che invece è appunto più realista del re".

Il rilievo si spinge anche ai "raffinati giuristi peracchiniani" là dove sostengono che la scuola è un ente che deve rispettare le regole del diritto pubblico. "Sarebbe troppo facile replicare che proprio perché – dal 2000 – sono stata riconosciute loro la personalità giuridica e l’autonomia, le istituzioni scolastiche sono oggi più affrancate che mai dalle velleità podestarili dei vari Cenerini & C.".