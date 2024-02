’Per un lavoro sicuro e giusto’. Il Pd organizza un incontro

“Per un lavoro sicuro e giusto“ è il titolo dell’incontro organizzato dal Partito Democratico della Spezia. L’appuntamento è per domani, lunedì 12 febbraio, alle 18 presso l’Urban Center di via Carpenino. All’iniziativa prenderanno parte il deputato ed ex ministro del Lavoro, Andrea Orlando; Luca Gazzano, responsanile lavoro del Pd spezzino, e Chiara Gribaudo, deputata nonchè vicepresidente nazionale del Partito democratico. L’incontro vuole porre l’accento sulle principali tematiche legate all’occupazione e alla sicurezza sul lavoro.