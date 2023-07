Per il restauro del “Ciabattino“ c’è una manifestazione d’interesse Si cercano i discendenti dei Faggioni

Nell’ambito del percorso di valorizzazione del Cimitero Urbano dei Boschetti proseguono i lavori di recupero delle opere funerarie di maggior pregio, il comune ha ricevuto una manifestazione di interesse per il restauro di un monumento funerario della famiglia Faggioni risalente ai primi anni del 20° secolo. L’opera funeraria, detta “Il ciabattino”, con il passare del tempo è diventata una delle più amate dagli spezzini. Il defunto è qui rappresentato, secondo il tipico gusto ottocentesco, al suo banco da lavoro circondato dai suoi cari. La tomba contiene i resti di due coniugi, con legami nella Lunigiana, di cui l’ufficio non è riuscito a rintracciare possibili eredi. Il ciabattino, Faggioni Natale fu Agostino nato a Spezia nel 1847, esercitava la sua professione in centro. Chi volesse opporsi o altro deve tel. al 3928512775 o allo 0187 727870