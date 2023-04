Per comprare il trattore bisogna aspettare la ’manna dal cielo’

La situazione dei piccoli Comuni è talmente difficile, che per acquistare un trattore da utilizzare per lo sfalcio dell’erba e, all’occorrenza, per liberare le strade dalla neve e spargere il sale, bisogna sperare nei bandi degli enti sovraordinati. Opportunità che sono una manna dal cielo per amministrazioni che riescono a gestire solo l’ordinario e per le quali un investimento di qualche decina di migliaia di euro rischia di compromettere la stabilità dei conti comunali. A Zignago, proprio in questi giorni è entrato in servizio il nuovo trattore acquistato dal Comune grazie al finanziamento intercettato nell’ambito del bando regionale che sosteneva l’acquisto di mezzi operativi per la manutenzione delle strade e la realizzazione di interventi infrastrutturali. Una spesa di poco più di 100mila euro che il Comune da solo non avrebbe potuto sostenere. "Per noi è una conquista, siamo un Comune piccolo e l’unica possibilità per effettuare questi investimenti è la partecipazione ai bandi per intercettare fondi – dice il sindaco Simone Sivori –. Ringrazio gli uffici comunali, così come ringrazio l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, e la consigliera regionale Daniela Menini".