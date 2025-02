’Pensieri d’artista’ è un libro. In omaggio per i nostri lettori le interviste a pittori e scultori

Della Maggesa

Tutto è cominciato con una suggestione sbocciata davanti ad un caffè. Come spesso accade. Una chiacchierata con il maestro Francesco Vaccarone, profondamente e storicamente legato ai giornalisti de La Nazione. Uno di casa, per tutti noi. Tra una battuta sarcastica e l’altra, ha preso corpo l’idea di un’intervista un po’ diversa dal solito. Qualcosa che andasse oltre lo steccato dell’autoreferenzialità. "Gli artisti sono troppo egocentrici – se la rideva Vaccarone –. Sono noiosi. Parlano solo della loro arte, cioè di loro stessi. Venite a trovarmi, nello studio, in mezzo ai miei quadri, alle cornici, ai colori. E proviamo a parlare di qualcosa che non siano i miei lavori e il mio linguaggio".

Insomma, tutto è partito con una sfida, raccolta sul campo dalla nostra Chiara Tenca. Qualche ora trascorsa con il Maestro nell’atelier di via Chiodo, in compagnia della macchina fotografica della reporter Alexia Frascatore. A parlare di tutto, fuorché dell’arte: della guerra in Ucraina, di Ariosto e Pasolini, dell’overtourism e delle commedie di Aristofane, dei contratti matrimoniali e di quelli con i galleristi, dei giorni traboccanti d’ispirazione e di quelli consegnati al silenzio. Era il 3 settembre 2023. E nessuno avrebbe mai immaginato che quella pubblicata su La Nazione sarebbe stata l’ultima intervista rilasciata da Francesco Vaccarone, scomparso dopo una breve malattia il 22 aprile 2024. Ma ormai ci avevamo preso gusto. E a quella prima chiacchierata, ne sono seguite altre quindici, con altrettanti artisti del territorio, pubblicate sulle pagine del giornale, a cadenza settimanale, durante tutto l’autunno del 2023. Una ’cavalcata’ senza precedenti, fatta di incontri, pomeriggi passati in mezzo a cavalletti, tubetti di acrilico e pennelli, persi nell’odore resinoso della trementina. Giornate intere a gioire di un tempo di lavoro insolitamente dilatato, ma vissute con un chiodo fisso in testa: usare il filtro degli occhi prestati da pittori, scultori, performer, per inquadrare la realtà da una nuova prospettiva. Ne è nata una raccolta che ha l’aspetto di un caleidoscopio, dentro il quale i punti di vista sulle città e sul mondo si mescolano e si sovrappongono in un gioco di rimandi e di contrasti. Un’avventura troppo bella per restare confinata negli spazi e nei tempi di una pubblicazione a puntate sulle pagine della cronaca locale. E così, nell’ambito delle iniziative organizzate per celebrare il 165esimo anniversario de La Nazione, è cresciuta l’idea di dare alle stampe un libro che raccogliesse il frutto del nostro lavoro: un progetto coltivato con il prezioso contributo di Fondazione Carispezia, Camera di commercio Riviere di Liguria e Comune di Sarzana e arrivato nei giorni scorsi alla piena maturità.

Il volume, 64 pagine a colori confezionate in collaborazione con l’Ufficio progettazione grafica de La Nazione (prezioso l’intervento di Elisa Sabatini e Sara Balsimelli), sarà distribuito in edicola in abbinamento gratuito con La Nazione: i lettori che sabato 8 marzo acquisteranno il quotidiano riceveranno in omaggio anche una copia del libro ’Pensieri d’artista. Sedici vite in cornice’: all’interno le interviste realizzate sul campo, a cavallo tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2023, dai colleghi Marco Magi, Chiara Tenca, Massimo Merluzzi e Franco Antola, incorniciate dalle immagini e dai ritratti catturati dall’obiettivo dei nostri due fotografi, Alexia Frascatore e Massimo Pasquali. Un libro che, partendo dalla vita vissuta da sedici concittadini illustri – intellettuali che hanno dedicato la loro esistenza all’arte e noti ben oltre i confini della provincia –, ha l’ambizione di raccontare qualcosa del nostro presente, dei vizi e delle virtù del nostro Paese, dei limiti e delle potenzialità del nostro territorio, con particolare attenzione al contesto delle due città della Spezia e di Sarzana.

E non è tutto. Il libro ’Pensieri d’artista’ sarà presentato ufficialmente nell’ambito di un evento aperto al pubblico (ingresso fino a esaurimento posti) in programma venerdì 7 marzo, a partire dalle 18.30, nei locali del Centro d’arte moderna e contemporanea di piazza Cesare Battisti, messi a disposizione dal Comune della Spezia, in collaborazione con la Fondazione. Un’occasione per sfogliare in anteprima le pagine del volume, per incontrare di persona i pittori e gli scultori intervistati dai giornalisti de La Nazione e per fruire della loro creatività: al termine della presentazione sarà infatti inaugurata, al secondo piano dell’edificio che ospita il Camec, una mostra intitolata proprio ’Pensieri d’artista’: in esposizione, da venerdì 7 a domenica 16 marzo – le opere dei sedici protagonisti del nostro libro. Eccoli, in ordine alfabetico: Massimo Angèi, Mirko Baricchi, Pietro Bellani, Jacopo Benassi, Roberto Braida, Marco Casentini, Piero Colombani, Manuel Cossu, Lorenzo D’Anteo, Fabrizio Mismas, Franca Puliti, Walter Tacchini, Sergio Tedoldi, Giuliano Tomaino, Francesco Vaccarone, Luciano Viani.