Pelù, Coma Cose e The Kolors. Partono le ’Summer Nights’. Stagione di rock, pop e indie

Sette big per altrettante serate imperdibili nel segno della musica e delle parole: il Brugnato 5 Terre Outlet Village annuncia gli ospiti dell’undicesima edizione delle Summer Nights, la rassegna del centro della Val di Vara che ogni anno propone spettacoli gratuiti in cui artisti da ribalta nazionale si raccontano e interpretano i loro successi più amati. Sarà il ‘ragazzaccio’ Piero Pelù, che pochi giorni prima inizierà il suo ’Deserti tour’ a dare il via il 13 luglio nella piazzetta dell’outlet alla kermesse, che durerà fino al 17 agosto e sarà fedele al suo consolidato format, con le interviste dei dj del meda partner Radio Number One – che metterà in onda ogni martedì alle 21 le registrazioni dei live –, la direzione artistica di Salvo Ferrara e la produzione di FMedia Società Benefit. Dopo l’ex frontman dei Litfiba, il 21 luglio sarà protagonista il pop dei The Kolors, attualmente in heavy rotation con il singolo ’Karma’, mentre il 27 sarà la volta del duo Benji & Fede, fresco di reunion, che proporrà alcune delle sue canzoni più famose e presenterà l’ultimo singolo ’Musica animale’.

L’inizio del mese di agosto vedrà protagonisti i Coma Cose, apprezzata coppia nella musica e nella vita che con il loro indie pop hanno conquistato schiere di ammiratori, anche sull’onda delle felici partecipazioni a Sanremo. La notte di San Lorenzo (10) sarà illuminata da Clara, artista nota per aver prestato il proprio volto alla serie tv "Mare Fuori" e che ha consolidato il suo percorso in musica al Festival della Canzone Italiana 2024 con il brano ’Diamanti grezzi’. Si ballerà la vigilia di Ferragosto, con un Summer Party animato da dj set esclusivo e in calendario c’è un finale con il botto: sabato 17 agosto saranno i Tiromancino, la band romana fondata e guidata da Federico Zampaglione, che ha firmato nel tempo canzoni entrate nella memoria di diverse generazioni come ’Per me è importante’, ’La descrizione di un attimo’ e ’Due destini’ a far scendere il sipario sulla fortunata rassegna. Tutti gli eventi avranno inizio come di consueto alle 21, e saranno ad ingresso gratuito; in concomitanza con i live, i negozi dell’outlet resteranno aperti fino alle 24 per consentire di abbinare lo shopping di qualità all’intrattenimento musicale.

C.T.