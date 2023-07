PD a confronto con obiettivo sulle elezioni a La Spezia: incontro Pd per rilanciare proposta politica

Primo incontro, l’altra sera nel quartier generale di via Lunigiana tra il neo eletto segretario regionale del Partito democratico Davide Natale (nella foto) con i segretari, i direttivi e gli amministratori. Una prima occasione di confronto con il partito territoriale per fare il punto della situazione sulle tante questioni aperte della provincia con l’obiettivo di "rilanciare la nostra proposta politica traguardando gli appuntamenti elettorali della prossima primavera, quando si voterà in 18 comuni su 32 di cui molti amministrati da giunte di centrosinistra; le elezioni europee passaggio cruciale per determinare il futuro dell’Unione Europea; per poi farci trovare pronti per le elezioni regionali dell’anno successivo" fanno sapere dal partito.

Un incontro nel quale il dibattito ha toccato altri temi, quali il Pnrr, "opportunità senza precedenti per il Paese che il governo Meloni rischia di perdere", la difesa della sanità pubblica e il tema del lavoro "a pochi giorni dal passaggio a Montecitorio della proposta di legge sul ‘salario minimo’ presentata dal Partito democratico e firmata da molte altre forze di opposizione in parlamento. È emersa la necessità – spiegano dal partito – di coinvolgere pienamente le tante e tanti che si sono avvicinati a noi durante il congresso nazionale e le primarie di qualche mese fa, un primo passo è stato fatto con l’istituzione del ‘comitato costituente’ e una campagna serrata di iniziative fatte nel mese di maggio e giugno ma lo vogliamo fare anche rilanciando una campagna di tesseramento volta a questo obiettivo". Una campagna che tocca anche le Feste dell’Unità organizzate in queste settimane in provincia con undici appuntamenti sparsi in tutta la provincia, parteno in questo week-end dall’Unità di Follo (organizzata dai circoli Pd di Follo, Bolano e Vezzano) al parco di Piana Battolla.