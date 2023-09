Patto sui fondi di coesione sociale: "Otto milioni per le strade spezzine"

Otto milioni di euro per interventi sulle strade spezzine. È lo stanziamento previsto da Regione Liguria nell’ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione. I progetti, tutti allo stato esecutivo, sono pronti per essere appaltati e cantierati. Tra questi, spiccano il secondo lotto della sistemazione del torrente Castagnola e della viabilità a Framura, finanziato con un milione di euro, la manutenzione straordinaria di via XXV Aprile e via Giovato ad Arcola (868.617,56 euro) e la manutenzione della strada Vezzanelli-Collefiorito, a Zignago, per 805.453 euro. Importanti anche i 392mila euro per la sistemazione della comunale Mattarana-Carrodano superiore, mentre sono tre i finanziamenti che riceverà la Provincia: 730mila euro per la messa in sicurezza di un tratto della sp14 a Bastremoli, 500mila per opere di regimazione delle acque e il rifacimento della banchina in un tratto della sp530 ’Napoleonica’, e 550mila euro per la sp51 a Fontanelle, a Vernazza. Sei le opere finanziate al Comune di Varese Ligure: tra le più rilevanti, i 513mila euro per la mitigazione delle criticità idrauliche nelle località Chinela, Cavizzano e Pian D’Ordià, i 427.500 euro per risolvere criticità idrauliche in località Chiappa, e 378.100 euro per sistemare la strada in località Castelletto Cerro. La somma complessivamente destinata allo Spezzino supera i 34 milioni di euro, considerando anche i fondi destinati all’Housing sociale, alla sanità, alla cultura e agli interventi sulla Ciclovia Tirrenica. "Con questo pacchetto di interventi vogliamo dare un segnale importante sulla viabilità, soprattutto quella secondaria – afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone –. Oltre ai grandi progetti che stiamo portando avanti, non ci dimentichiamo di arterie provinciali e comunali che necessitano di interventi strutturali (su 21 milioni di opere finanziate in tutta la Liguria, più di un terzo arriveranno nello Spezzino; ndr.). Abbiamo lavorato coi Comuni, e questa sinergia è stata un valore aggiunto. Si tratta di interventi che senza questo finanziamento difficilmente sarebbero stati fatti. Mi aspetto di vedere i cantieri avviati già il prossimo anno". "Non solo abbiamo confermato tutti gli investimenti del Pnrr – aggiunge l’assessore – ma aumentiamo la capacità di spesa con questi fondi: la migliore risposta a chi sperava che alla Regione fosse decurtato qualche finanziamento del piano di ripresa".

Matteo Marcello