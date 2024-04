Patto Cai-Regione per la manutenzione

Ancora una volta, il Club Alpino Italiano è il custode dei sentieri liguri. È stata rinnovata la convenzione da 40mila euro tra Regione e Cai Liguria per la prosecuzione delle attività di monitoraggio dei percorsi escursionistici, manutenzione ordinaria dell’Alta Via dei Monti Liguri e attività di informazione tramite le attività dello Sportello della Montagna. "La sentieristica, con oltre 5359 chilometri inventariati nella cartografia regionale ed altri 70 in corso di catalogazione – ha dichiarato il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana – è sempre più fondamentale per il benessere psicofisico di cittadini e turisti e per lo sviluppo dell’entroterra, delle imprese agrituristiche e agrosilvopastoriali. Tutto questo parte dalla valorizzazione dei nostri tracciati". È anche il presidente del Cai Liguria Roberto Manfredi a commentare il rinnovo della firma. "Sono molteplici le azioni portate avanti dal Club – spiega – tra cui informazione e formazione dei volontari per la segnalazione e la manutenzione dei sentieri, la promozione e l’attivazione di progetti finalizzati alla valorizzazione della rete escursionistica e la pratica delle attività sportive, la sensibilizzazione sui rischi e la divulgazione delle misure di autoprotezione principali. Tutti aspetti necessari a vivere la montagna in sicurezza. Ringrazio Regione Liguria e tutti i soci che lo rendono possibile".