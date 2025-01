Patrono, festa di congedo in Tribunale

Antonio Patrono lascia la Procura del Tribunale della Spezia. Il procuratore capo, che aveva preso la guida della magistratura spezzina nel marzo 2016, fra pochi giorni approderà alla Procura generale di Genova. Ieri, il saluto organizzato al quarto piano del palazzo di giustizia, nell’aula della Corte d’Assise, dove Patrono è stato festeggiato dai colleghi della procura, da giudici, avvocati, e da tutto il personale del tribunale. Commosso dalle parole della presidente del tribunale Diana Brusacà, di Marta Perazzo, e da quelle della pm Alessandra Conforti, Patrono si è congedato con alcuni aneddoti di questi nove anni. "Chi lavora per la giustizia deve essere particolarmente orgoglioso, perchè senza il ’sistema giustizia’ non è possibile avere civiltà – ha detto il procuratore capo –. Un’ambiente ideale, un lavoro che è stato facile grazie alla collaborazione di tutti. Sono contento di aver lavorato con colleghi bravi, sono stato fortunato in tutto. Anche gli avvocati si sono dimostrati all’altezza del loro ruolo". Nato a Roma nel 1956, Patrono è stato più volte componente del Consiglio Superiore della Magistratura, ed è stato inoltre presidente e segretario generale dell’Associazione nazionale magistrati. A Patrono è stato donato dai colleghi un dipinto di Francesco Vaccarone. Per fine mese è atteso l’arrivo alla Spezia della sostituta: a occupare il ruolo di procuratore capo sarà Enrica Gabetta; arriva da Torino dove ha svolto il ruolo di procuratore facente funzione nell’ultimo anno.