Patrioti in festa con FdI Prospettiva sulle elezioni

Fratelli d’Italia dà appuntamento a Beverino dove si terrà la prima Festa dei Patrioti della Liguria. La Federazione Provinciale ha messo in campo i suoi militanti e creato un programma ricco di interventi e momenti di confronto. Come sottolineato nel corso della presentazione dell’iniziativa, il partito di Giorgia Meloni ha potuto contare sull’aiuto di molte persone che hanno messo a disposizione tempo e impegno per la buona riuscita di un evento che si pone l’obiettivo di coinvolgere sostenitori e territorio. L’inaugurazione il 1° settembre alle 18 con i saluti istituzionali durante i quali interverranno Parodi, Melita, Cosini, Manucci, Balleari, Frijia e Rosso. Alle 18.30 della stessa serata si terrà il primo confronto sul tema ’Il lavoro di Fratelli d’Italia nel territorio’. In questa occasione prenderanno la parola i rappresentanti del gruppo consiliare di Sarzana e della Spezia che porteranno la testimonianza di quanto fatto fino ad ora. La prima giornata prosegue con un altro incontro, alle 19.30 sarà la volta degli assessori e consiglieri regionali. In questi giorni si conclude la campagna estiva e i militanti e rappresentanti si preparano alla campagna autunnale: si parlerà infatti del percorso che porterà alle elezioni europee e degli obiettivi del partito. ’L’Italia vincente: dai comuni all’Europa’ vedrà la partecipazione degli amministratori locali di centro destra (Paoletti, Figoli, Ponzanelli, Peracchini) e l’europarlamentare Carlo Fidanza, moderati da Emanuele Rossi. L’intenzione degli organizzatori è quella di "coltivare i legami all’interno del centro destra, avendo un dialogo continuo con le forze che fanno parte dell’area".

La seconda serata il 2 settembre avrà come fil rouge un elemento fondamentale del nostro territorio: ’Porti e Logistica: quale riforma per progettare la portualità del futuro’, tra gli ospiti ci sarà il presidente della Adsp Sommariva insieme a dirigenti e rappresentanti nazionali della navigazione, della portualità e dei sindacati. Alle conclusioni prenderanno parte Deidda, Frijia, Balleari, Berrino e Rixi, modera Alberto Quarati. Alla terza serata saranno affidate le proposte per il futuro, con ’Le idee del centrodestra per la Liguria di domani’ con il presidente della Regione Toti, Rixi, Bissolotti, Calcagno, Bagnasco e Rosso e ’L’Italia vincente: il Governo Meloni e le priorità per il 2024’ con Frijia, Rosso, Foti, Donzelli e Santanchè. La serata sarà moderata dal vice direttore de La Nazione Luigi Caroppo.