Passo carrabile digitale Disco verde della giunta

Il passo carrabile diventa digitale: innovazione dei procedimenti amministrativi e lotta agli abusivi si fondono nel progetto proposto dall’assessorato alla mobilità di Palazzo civico guidato da Kristopher Casati. Il via libera della giunta comunale della Spezia è arrivato nella riunione di lunedì, e costituisce un passo in avanti nel solco della completa digitalizzazione dei procedimenti amministrativi legati all’erogazione dei servizi a domanda individuale. Una piccola rivoluzione che porterà per la prima volta gli uffici comunali a consegnare, al cittadino richiedente il rilascio di un passo carrabile, il classico cartello segnaletico (il cui acquisto in precedenza era a totale carico del residente; ndr) sul quale troverà posto non solo il numero progressivo dell’autorizzazione comunale, ma anche un codice identificativo digitale, il Qr-code, che consentirà di fatto a Palazzo civico una più efficace azione di gestione delle autorizzazioni rilasciate e il monitoraggio delle stesse sul territorio.

Agli agenti del comando di polizia locale e agli ausiliari infatti basterà inquadrare con un cellulare il Qr-code stampato sul cartello per verificare in tempo reale se si tratta di un passo carrabile autorizzato oppure affisso in maniera abusiva. In città, sono circa duemila i passi carrabili autorizzati dagli uffici comunali: nel corso dello scorso anno ne sono stati autorizzati 62, mentre quest’anno sono già 53 i nuovi passi carrabili ‘licenziati’ dagli uffici comunali. La giunta comunale alla luce del nuovo iter che prevede anche la consegna al cittadino del cartello segnaletico digitale, ha stabilito anche le nuove tariffe per l’istruzione della pratica: 50 euro per gli oneri istruttori legati al rilascio dell’autorizzazione e del cartello con codice identificativo digitale; 30 euro in caso di richiesta di proroga dell’autorizzazione, e 20 euro per il rilascio di duplicati.

La consegna del passo carrabile digitale avverrà attraverso Atc Mobilità e Parcheggi, che svolgerà anche l’attività di monitoraggio. "Un progetto – spiega l’assessore Casati – elaborato in collaborazione con l’assessore alle partecipate, Manuela Gagliardi, che va nella duplice direzione dell’innovazione digitale e di una maggiore efficacia nel controllo delle autorizzazioni rilasciate. Con l’introduzione del Qr-code e il rilascio da parte del Comune del cartello segnaletico renderà più difficile la realizzazione di passi carrabili abusivi".

mat.mar.