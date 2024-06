Passeggiate urbane con ’Cantieri creativi’

La kermesse di Cantieri Creativi comincia domani nel pomeriggio in via Fanti d’Italia. Da qui, alle 17, parte il primo ‘cammino creativo’ ideato da Sarabanda, a cura della sezione di Sampierdarena del Club Alpino Italiano e di Agtl - Associazione Guide Turistiche Liguria. Sarà una rilassante passeggiata urbana alla scoperta di storia, arte, architettura e natura del quartiere di San Teodoro. Dall’antica Porta di San Tommaso, nella Villa del Principe, si salirà via Pagano Doria, ricca di splendidi edifici di inizio Novecento. Percorrendo bellissime creuse, si incontreranno le chiese di San Rocco e di San Francesco da Paola, e si potranno ammirare splendidi scorci panoramici sulla città. La tappa finale sarà Villa Giuseppina, dove la compagnia Majordome proporrà ‘A tiroirs ouverts’, in via Bologna 21, alle 19.30. Uno spettacolo di giocoleria e burlesque emozionante e innovativo con in scena le divertentissime gag acrobatiche di Quentin Brevet. Sabato la rappresentazione sarà in replica nella cornice collinare della Val Bisagno, a Strupa (piazza Giuliano Suppini alle 21). Tutti gli eventi sono gratuiti.

m. magi