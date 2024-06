Passeggiate ’lente’ fra arte e poesia

Dedicate idealmente alla geniale matita di Luciano Francesconi e allo spirito beffardo di Gino Patroni, le iniziative dei prossimi giorni dell’associazione Cromografia di Milano, fondata dall’artista spezzino Claudio Jaccarino. Oggi, alle 12, prima tappa al Bar Peola, poi nel pomeriggio tra San Terenzo e Lerici con Jaccarino e l’acquerellista svizzero Massimiliano Masa (nella foto). Domani, invece, appuntamento a San Terenzo alle 10, dietro il castello, per una giornata ad acquarello, con matite, colori e alcune soste di lettura. Parteciperanno i poeti Paolo Vachino e Renata Ada-Ruata. "Passeggiate ‘lumachinose’ ovvero lente – spiega Jaccarino – per disegnare, conversare, leggere a voce alta, dipingere schizzi, acquarelli, fare amicizia. Una giornata all’insegna della convivialità condotta da Masa". Infine, domenica, alle 9 a Lerici, tutta la mattina con le lezioni di scrittura poetica condotte da Vachino, poi alle 13 le conclusioni dei partecipanti e appuntamento al 26 luglio. Sullo stesso percorso. Il disegnatore Francesconi e il giornalista Patroni erano, come Jaccarino, frequentatori assidui del Bar Ted One di Milano e del Bar Peola della Spezia.