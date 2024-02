’Passeggiata’ attraverso la storia

CALICE AL CORNOVIGLIO

Proseguono gli eventi dedicati ai Castelli Ritrovati, a cura della Cooperativa Zoe e in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Calice al Cornoviglio. Oggi, alle 15.30, al Castello Doria Malaspina di Calice, si svolgerà una visita guidata, ‘Camminando nella storia: passeggiata narrativa dal Borgo Freddo al Castello’, all’affascinante maniero e alle testimonianze storico artistiche che lo circondano. Sarà possibile immergersi nel fascino dell’imponente castello, per scoprire la storia del territorio e le vicende di importanti famiglie genovesi. La visita proseguirà attraverso il Borgo freddo e le sue testimonianze di architettura rurale. Il luogo di ritrovo sarà in piazza del Leone, ai piedi del castello. Iil programma degli eventi è consultabile su www.zoecoop.it e sui canali social della Cooperativa. Il costo sarà di 5 euro a partecipante. Info e prenotazione (obbligatoria), contattare Amanda al 334 9968868 o Silvia al 389 9464044.