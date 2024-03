Passaporto e licenze di caccia si ritirano a Brugnato

Uno sportello territoriale per il ritiro di passaporti e licenze di caccia. É il servizio che si appresta a lanciare la Questura della Spezia per andare incontro ai cittadini residenti nell’entroterra e in riviera, per i quali il ritiro dei documenti presso la questura della Spezia potrebbe risultare difficoltoso. Nella fattispecie, si è con cretizzata l’apertura di uno sportello presso gli uffici della sottosezione di Polizia stradale di Brugnato, con cadenza quindicinale. Le prime date saranno quelle del 9 e 23 aprile, e del 14 e 28 maggio e, laddove l’iniziativa riscuotesse successo, la Questura è pronta a valutare un’apertura settimanale. Alle persone residenti nei comuni di Beverino, Brugnato, Bonassola, Borghetto, Carro, Carrodano, Deiva, Framura, Levanto, Maissana, Pignone, Monterosso, Rocchetta, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Zignago, all’atto della presentazione dell’istanza presso la questura per il rilascio di passaporto e licenze di caccia, sarà richiesto dove preferiscono ritirare la documentazione. Nel caso in cui gli utenti non potessero effettuare il ritiro nella data fissata a Brugnato, il documento sarà comunque disponibile presso lo sportello della Questura in ogni altro giorno. L’avvio del nuovo servizio, è stato comunicato lunedì scorso ai sindaci direttamente dal Questore della Spezia, Lilia Fredella.

mat.mar.