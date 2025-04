Partono le selezioni dei ragazzi in arrivo grazie al servizio civile

Una mano arriverà anche dai giovani che attraverso il bando del servizio civile entreranno a far parte della squadra dei volontari. La prossima settimana inizieranno le procedure di selezione dei dieci candidati per poi procedere all’affiancamento. Rispetto al passato, anche in Croce Rossa, si è registrato comunque il calo delle domande. Ma la ricerca continua e non a caso vengono organizzati incontri con le scuole proprio per diffondere il messaggio dell’importanza di fornire anche un piccolo ma importante contributo. "Nonosntante le difficoltà – ha spiegato il presidente Luigi De Angelis – voglio rivolgere un ringraziamento a tutti i nostri volontari che anche nel 2024 non hanno mai fatto mancare il loro impegno. I numeri significativi di tutti i nostri settori di intervento dimostrano ancora una volta che la Croce Rossa della Spezia continua a rappresentare un presidio sociosanitario fondamentale per il sistema sanitario locale e per il tessuto sociale del territorio spezzino. I risultati che abbiamo ottenuto nel 2024 non sarebbero stati possibili senza la professionalità, la preparazione e la passione di tutti i nostri volontari". La Croce Rossa conta 14 dipendenti e 518 volontari distribuiti nella sede centrale cittadina e in quelle di Fezzano, Muggiano, Santo Stefano Magra e Calice al Cornoviglio.

Massimo Merluzzi