Partiti gli interventi di restauro all’alberghiero Casini

Sono iniziati il 13 aprile i primi lavori all’istituto alberghiero Giuseppe Casini. Finanziati attraverso fondi Pnrr, da parte del servizio manutenzione edilizia della Provincia della Spezia, prevedono un nuovo intervento di adeguamento statico-sismico e la messa in sicurezza edilizia con ristrutturazione della facciata. Termineranno all’inizio del 2024. L’intervento sviluppato riguarda la palazzina B, edificio ex Ced. I lavori sono stati aggiudicati all’impresa Andrea Pasquali Srl, l’importo contrattuale ammonta a 566.905,98 euro, quello complessivo è di 708.721,06 euro. L’intervento prevede l’allargamento delle opere di fondazione, il consolidamento delle pareti, il rinforzo delle travi, la rimozione e il ripristino degli impianti elettrico, termico e antincendio, la rimozione del manto di copertura e la completa sostituzione con impermeabilizzazione, oltre al ripristino delle facciate dell’edificio. La Provincia della Spezia, come ribadito del presidente Pierluigi Peracchini, prosegue, come negli ultimi tre anni, nel programma di riqualificazione e messa a norma degli edifici scolastici, sviluppando una serie di interventi che garantiscono opere primarie di messa in sicurezza e di messa a norma in tutte le infrastrutture che ospitano gli istituti superiori.