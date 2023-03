Parla chi ha a che fare con i libri e i ragazzi "Leggono molto di più di quello che la gente pensa"

La nostra classe ha deciso di intervistare Cristina e Roberta, le commesse della libreria "Giunti" di Lerici, per sapere direttamente da loro come e cosa leggono i preadolescenti e gli adolescenti di oggi.

Cristina, Roberta, ma i ragazzi di oggi leggono oppure no?

"Certo che leggono! Leggono molto di più di quello che la gente comunemente pensa".

La maggior parte dei ragazzi che vengono a comprare i libri sono maschi o femmine?

"Vengono soprattutto ragazze, anche se non c’è tutto questo distacco".

Quali generi di libri sono più apprezzati dai ragazzi dagli 11 ai 15 anni?

"I generi più apprezzati sono soprattutto i manga per i ragazzi, le storie d’amore per le ragazze e i classici in generale".

Quali sono i libri più venduti nell’ultimo mese?

"I libri più venduti nell’ultimo mese sono "BlackBird i colori del cielo", una storia di amicizia a Chernobyl durante l’incidente nucleare e "Benvenuti ad Adamsville", un horror scritto per ragazzi. Due libri di genere molto diversi, quindi".

Quali sono le case editrici più apprezzate dai ragazzi sempre dagli 11 ai 15 anni?

"Le case editrici più apprezzate da noi sono Giunti e Mondadori".