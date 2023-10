Parco dei Conigli: straniero sorpreso a bivaccare, interviene la municipale

La Spezia, 18 ottobre 2023 – Diverse persone a bivaccare nelle adiacenze del Parco dei Conigli, interviene la polizia locale per lo sgombero. Questa mattina una pattuglia della municipale è intervenuta nel quartiere di Rebocco dopo la segnalazione di alcuni residenti.

Gli agenti hanno perlustrato tutta l’area, individuando sotto il muraglione che delimita il Parco della Rimembranza un giaciglio di fortuna, dove stava dormendo però una sola persona, di origini marocchine, risultato regolare sul territorio italiano. Una volta identificato, il giovane è stato fatto allontanare; sul posto anche personale della Maris, che ha provveduto a rimuovere il giaciglio e le altre cianfrusaglie presenti.

L’intera area è stata comunque perlustrata rinvenendo qualche piccolo rifiuto, anch’esso rimosso dal personale addetto alle pulizie. “Con la polizia locale – sottolinea l'assessore alla Sicurezza, Giulio Guerri – siamo impegnati in un'attività quotidiana di controllo delle zone periferiche ed in generale degli immobili pubblici dove possono verificarsi bivacchi ed occupazioni abusive. Quando situazioni di questo tipo vengono riscontrate, scattano l'identificazione delle persone eventualmente presenti sul posto e gli interventi di sgombero e bonifica, come avvenuto oggi. Quest'area fra Gaggiola e viale Alpi è particolarmente attenzionata dal nostro personale, che già nei giorni scorsi ha provveduto a liberare da un bivacco creato da tre soggetti, peraltro irregolari sul territorio italiano, il magazzino dell'Anfiteatro”.

Marco Magi