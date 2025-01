Parcheggi, scattano le nuove tariffe. Aumento a un euro in zona gialla. Stalli scontati il sabato pomeriggio

Non solo gli aumenti che per settimane hanno caratterizzato il dibattito politico – la cancellazione della tariffa relativa alla fascia verde e l’aumento, fino a un euro all’ora, per gli stalli in zona gialla – ma anche l’introduzione e la conferma di una serie di agevolazioni. Il Comune, con un’ordinanza ad hoc, ha recepito le misure nel piano della sosta del centro città, pubblicata l’altro ieri. Un dispositivo che segue l’apertura dei nuovi parcheggi multipiano, e che conferma le agevolazioni tariffarie nei parcheggi a rotazione e quindi il costo di 50 centesimi per due ore il sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 20 in piazza Cavour; tariffe scontate il sabato pomeriggio dalle 15 alle 20 (1,50 euro per due ore, con tariffa frazionata di cinquanta centesimi per 80 minuti) in piazza Beverini, piazza Chiodo, viale Garibaldi, via Persio, viale Minzoni nel tratto compreso tra viale Italia e viale Mazzini, via D’Azeglio nel tratto compreso tra via Mazzini e via Minzoni, viale Mazzini nel tratto compreso tra via XX settembre e via d’Azeglio, via Micca nel tratto compreso tra viale Italia e via Mazzini. Tariffa di 50 centesimi l’ora in via Rosselli tratto tra via Roma e via Gramsci, via dei Mille tra via Gramsci e via Roma. Confermata la gratuità dei parcheggi nei giorni festivi e nessuna variazione a pass residenti e abbonamenti mensili. In linea generale, oltre alla conferma della tariffe dei parcheggi in zona rossa a 1,50 euro con abbonamento mensile a 40 euro, e l’aumento di quelle degli stalli in zona gialla a un euro all’ora (con abbonamento mensile a 35 euro; ndr). In piazza Beverini, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 15 si pagherà la prima ora 1,50 euro, e la seconda 2 euro, con sosta massima di due ore. Dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 20 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 15, sosta massima di due ore con tariffa di 1,50 euro all’ora in piazza Chiodo, viale Garibaldi, via Persio, viale Minzoni nel tratto compreso tra viale Italia e viale Mazzini, via D’Azeglio tra via Mazzini e via Minzoni, viale Mazzini tra via XX settembre e via d’Azeglio, via Micca tra Viale Italia e Via Mazzini.

In piazza Cavour, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 20 e il sabato mattina dalle 8.30 alle 14 la sosta massima sarà di un’ora a 50 centesimi. In via Rosselli nel tratto tra via Roma a via Gramsci, e in via dei Mille nel tratto compreso tra Via Gramsci e Via Roma, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 14 la sosta massima consentita sarà di un’ora, e si pagherà 50 centesimi. Nel dispositivo si specifica non solo che "sono fatte salve le agevolazioni tariffarie già in vigore per residenti (pass residenti; ndr). Gli abbonamenti erogati fino alla data di entrata in vigore della presente ordinanza hanno validità fino a scadenza", ma anche che all’interno della zona rossa, nell’area del centro storico, non saranno validi gli abbonamenti mensili.

mat.mar.