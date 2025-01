Parcheggi a pagamento a Fossitermi. Consegnata la petizione al Comune

Non si ferma l’offensiva dei residenti e dei commercianti di Fossitermi contro la decisione del Comune della Spezia di introdurre nel quartiere i parcheggi a pagamento. Nei giorni scorsi, è stata depositata presso l’ufficio del protocollo di Palazzo civico la petizione popolare relativa al nuovo piano della sosta nel quartiere di Fossitermi, indirizzata a sindaco Pierluigi Peracchini. "Visti i tempi molto ristretti – fanno sapere i promotori – la stessa è stata sottoscritta da solo 484 residenti del quartiere di Fossitermi, che chiedono venga ridiscusso con gli stessi un nuovo piano della sosta per il quartiere, poiché quello presentato dal Comune non viene ritenuto equo".

I residenti tengono inoltre a precisare che tale raccolta di firme contro la decisione del Comune di introdurre i parcheggi a pagamento nel quartiere "non ha alcuna connotazione partitica o politica e che nasce esclusivamente dalla spontanea esigenza dei cittadini residenti". Nei giorni scorsi, anche i commercianti di Fossitermi avevano fatto sentire la propria voce contro il provvedimento comunale, chiedendo un confronto con l’amministrazione "affinché anche le nostre categorie siano parte attiva della discussione. La scelta scontra sia con le caratteristiche del quartiere che con quelle dell’artigianato e del commercio locali".