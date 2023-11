Paolo Jannacci al Teatro Civico per l’Emporio

LA SPEZIA

Le iniziative per ricordare i dieci di anni di attività dell’Emporio della solidarietà si concludono venerdì quando, alle 21, il cantautore e musicista Paolo Jannacci, figlio di Enzo, si esibirà al Teatro Civico per un ‘concerto solidale’. La serata sarà condotta dallo storico speaker dello Spezia calcio Federico La Valle. Con il cantautore, saranno sul palco i ragazzi della Giovane orchestra spezzina (Gosp), diretti da Dino Dinelli, e quelli del Brass Ensemble del liceo musicale Cardarelli diretti da Lorenzo Cimino. I biglietti per la serata, che ha il patrocinio del Comune della Spezia, sono in prevendita alla biglietteria del Teatro Civico e online su VivaTicket a 10 euro (gli under 12 entrano gratis).

Il ricavato andrà per intero a sostegno dell’Emporio che, nelle due sedi della Spezia e di Sarzana, si conferma sempre di più nell’attuale periodo di crisi economica come un punto di riferimento importante per famiglie e per persone che sono in difficoltà anche nell’acquisto dei generi di prima necessità. A spiegare l’importanza della struttura realizzata dalla Caritas con il sostegno della Fondazione Carispezia e la collaborazione di molti enti ed associazioni, Don Palei, direttore della Caritas.

m. magi