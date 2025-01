Paolo J. Mancini al centro Ruffini

Proseguono gli incontri con l’autore al centro sociale Ruffini – Auser, in via vecchia del Piano a Santo Stefano Magra. Questo pomeriggio (giovedì), alle 17, Paolo Junior Mancini presenterà infatti il suo libro ‘Vita contadina e diritti economico-sociali’, in dialogo con l’avvocato Daniele Bordigoni. Quello di Junior Mancini è un testo che ha il merito di coniugare in modo ottimale l’aspetto narrativo con quello saggistico. Il libro nasce, infatti, come un romanzo ambientato in un piccolo villaggio agricolo, luogo che diventa poi fonte di ispirazione per varie riflessioni di carattere giuridico ed economico-sociale. Scopo dell’opera è il traghettamento della classe contadina da un’iniziale stato di abbandono ad un Welfare State attraverso un investimento di denaro pubblico idoneo alla rinascita dei diritti sociali, che rappresentano la manifestazione più diretta del principio di uguaglianza sostanziale.