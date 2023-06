Paoletti in Fratelli d’Italia L’ingresso ’benedetto’ dalla ministra Santanchè

Due percorsi paralleli quelli di Daniela Santanchè e Leonardo Paoletti: da Alleanza nazionale a Fratelli d’Italia passando per la parentesi di Forza Italia (quattro anni di tessera azzurra - dal 2013 al 2017 – per l’allora deputata poi diventata ministra nel 2022 nel governo Meloni; iscrizione spot – nel 2012 – per l’allora consigliere comunale poi diventato sindaco civico centrodestrista di Lerici nel 2015). Ieri Paoletti ha chiuso il cerchio. "E’ tornato alla casa politica" dice l’onorevole e vicesindaco Maria Grazia Frijia tessitrice dell’evento in pompa magna, a Camec. Sì, a mettere il sigillo all’adesione a Fratelli d’Italia è arrivata alla Spezia il ministro al Turismo (in ritardo al meeting ma in anticipo quando ad adesione a Fdi, nata nel 2012). Finita l’era del cavaliere, il gesto di Paoletti (agenda o non agenda) e qui quelli che interrogano il centrodestra e stimolano al rimescolamento delle carte al suo interno. "Leonardo nei suoi mandati da Sindaco ha svolto un ottimo lavoro nel comune di Lerici; il suo ritorno alla sua “casa politica” ci dà prestigio e accrescerà l’esperienza amministrativa del nostro partito in tutta la Provincia" dice l’onorevole spezzina davanti alla platea con 50 attivisti. Paoletti spiega: "L’adesione avviene dopo otto anni di esperienza amministrativa alla guida di un’amministrazione comunale che ha dato risultati importanti, e che mi ha permesso di crescere politicamente. Sento la voglia e l’energia di tradurre l’esperienza amministrativa in esperienza politica all’interno di un partito, Fratelli d’Italia, mio riferimento naturale".

Cosa accadrà a Lerici?

Nulla cambierà per la maggioranza lericina, nata da un patto tra cittadini intorno ad un programma amministrativo. Maggioranza alla quale restano estranei i partiti e che ha quali protagonisti cittadini portatori di valori anche differenti ma uniti dall’amore per il territorio e che in questi otto anni hanno garantito crescita e sviluppo"

"Ho voluto fortemente essere qua - dice la ministra - e accompagnare il suo ingresso in Fratelli d’Italia perché con lui acquisiamo un valido amministratore, che ha cambiato e migliorato Lerici; la sua esperienza alla guida del terzo Comune della provincia della Spezia è importante per il nostro partito. Per lui è un ritorno ad una comunità politica a cui ha sempre appartenuto". Sullo sfondo la sua presenza alle celebrazioni del 25 aprile. "Una festa di tutti" dice.

