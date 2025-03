Palmaria Un sabato sull’isola per conoscerla e tutelarla

Un sabato sull’isola, per diffondere e condividere l’amore per Palmaria, per scovare angoli segreti, per difenderla dalla speculazione immobiliare. Il Movimento Palmaria sì Masterplan no, in collaborazione con Legambiente, Italia Nostra, Comitato Frastraglio Portovenere, associazione Posidonia, Arci e Coop Liguria, organizza sabato l’iniziativa Viva Palmaria 2025, una giornata aperta a tutte le persone che vogliono scoprire e tutelare l’isola Palmaria. L’evento prevede una passeggiata immersiva sull’isola, accompagnata da una guida escursionistica, alla scoperta dei suoi angoli più suggestivi e delle sue meraviglie naturali. Ritrovo alle 10 con partenza dalla Passeggiata Morin, ritorno alle 17. La quota è di 10 euro per gli adulti e cinque per bambini fino a 11 anni. Prenotazione obbligatoria entro il 27 marzo, scrivendo a [email protected].