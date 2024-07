Manca poco all’edizione 100 del Palio del Golfo: “Un patrimonio di tutti”

La Spezia, 20 luglio 2024 - Il Comune della Spezia e il Comitato delle Borgate hanno presentato la 99a edizione del Palio del Golfo della Spezia, in programma domenica 4 agosto. La disfida remiera più longeva e caratteristica del Mediterraneo, quest’anno ha ottenuto il prestigioso patrocinio del Ministero del Mare e dell’Enit - Agenzia Nazionale Turismo a conferma dell'importanza che il Palio costituisce nell'identità culturale dei territori costieri e dello sviluppo marittimo sostenibile.

“Si avvicina la 99ª edizione del Palio del Golfo, la più antica disfida remiera che ogni anno ci fa vivere grandi emozioni. – dichiara il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini – . Non solo una competizione, ma soprattutto un prezioso patrimonio culturale per tutti noi che consente ai giovani di vivere sulla propria pelle le nostre storiche tradizioni legate al mare, portate avanti di generazione in generazione e che oggi attestano la Provincia della Spezia al primo posto per incidenza delle imprese dell’economia del mare, grazie soprattutto al contributo del comparto turistico e alla filiera della cantieristica. Un ricco programma che prenderà avvio il 25 luglio con il Blue Festival, un evento che anticiperà l’inizio del Palio del Golfo pensato per sensibilizzare la cittadinanza sui temi della sostenibilità e della tutela del mare; mentre il 2 agosto, con la tradizionale sfilata notturna delle borgate e la cerimonia di riconsegna dei palii, si entrerà ufficialmente nel vivo della manifestazione sino alle premiazioni di lunedì 5. Un ringraziamento a tutti gli enti coinvolti, al Comitato delle Borgate e a quanti con passione ed impegno rendono il Palio del Golfo uno spettacolo sempre più avvincente e coinvolgente.”

Alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini, del presidente del Comitato Massimo Gianello e dei rappresentanti delle 13 borgate, hanno partecipato all'evento di presentazione l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone, il presidente Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale Mario Sommariva, il sindaco del Comune di Lerici Leonardo Paoletti, il sindaco del Comune di Porto Venere Francesca Sturlese, il vicesindaco e assessore al Palio del Comune della Spezia Maria Grazia Frijia, l’assessore allo Sport del Comune della Spezia Marco Frascatore, il contrammiraglio Giuseppe Scorsone direttore dell’Arsenale militare e Alberto Battaglini, comandante della Capitaneria di Porto della Spezia.

“La stagione remiera di quest’anno – spiega Massimo Gianello – ha visto l’affermazione di alcuni equipaggi: il Fezzano nelle categorie femminile e juniores; il Muggiano nei senior. Ma le gare che si disputano la prima domenica di agosto sono sempre imprevedibili. Soprattutto il Palio è una gara a se, dove può accadere di tutto e la competizione è sempre altissima. Siamo abituati ad equipaggi che si sfidano fino all’ultimo metro. Inoltre come Comitato ci teniamo a sottolineare che, anche in vista del Centesimo, un segnale importante arriva dalla categoria Donne: ci saranno almeno dieci equipaggi femminili che quest’anno faranno il Palio che già si stanno sfidando nelle Pre Palio”.

“La partenza del Palio è sempre un’emozione non solo per i vogatori, ma anche per noi che costituiamo un gruppo di lavoro forte e che ogni giorno si impegna per realizzarlo al meglio proprio come si impegnano le atlete, gli atleti e le Borgate – spiega Maria Grazia Frijia, assessore al Palio del Golfo – . Un gruppo che sicuramente vogliamo far crescere perché il Palio sia più forte e più importante nel panorama nazionale. Dall’inaugurazione di Blue Festival, giovedì 25 luglio, alla sera della premiazione, lunedì 5 agosto, la città si vestirà con i colori delle borgate e saprà trasmettere ai tanti turisti presenti un calore e un entusiasmo unici. Perché il Palio è unico e noi dobbiamo esserne sempre orgogliosi”.

Prima del Palio di domenica 4 agosto, sono in programma ancora due gare: domani domenica 21 luglio a San Terenzo c’è la pre Palio organizzata dalla Borgata Venere Azzurra, e poi l’ultima gara ci sarà domenica 27 luglio a Muggiano.