Presentato il 99° Palio del Golfo, il ministro Musumeci 'Borgataro ad honorem'

La Spezia, 10 maggio 2024 – Presentato questa mattina, nella Sala Consiglio del municipio spezzino, il 99° Palio del Golfo e le iniziative correlate. La 99ª edizione si terrà alla Spezia a partire da venerdì 2 a lunedì 5 agosto (la gara è domenica 4) e si fregia del patrocinio del Ministero delle Politiche del Mare e dell’Enit, così come 'Blue Festival', costola del Palio, che si svolgerà dal 26 luglio al 1° agosto.

“Il Palio del Golfo è una tradizione irrinunciabile per la nostra città, un momento di festa per tutte le 13 borgate e uno spettacolo di grande significato per gli spezzini, che ogni anno celebrano con orgoglio il loro legame con il mare e la cultura marinara – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Anche questa 99ª edizione del Palio, così come l’anno scorso, ha ottenuto il patrocinio del Ministero per le Politiche del Mare per l’alto valore culturale e identitario che riveste per l’intera comunità. Un ringraziamento al ministro Nello Musumeci, da oggi 'Borgataro ad honorem', all’assessore Maria Grazia Frijia, a tutti gli enti e le istituzioni che non mancano mai di fornire il loro apporto, al Comitato delle Borgate e quanti sono impegnati per portare avanti questa importante tradizione che si avvicina allo storico centenario del 2025. Il Palio del Golfo è innanzitutto un grande lavoro di squadra, mosso dalla passione e dall’impegno di tantissime persone che mostrano anno dopo anno il loro attaccamento alle radici più autentiche della nostra città”.

Una presentazione alla quale hanno partecipato, oltre a Nello Musumeci e Pierluigi Peracchini, anche l’assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia, i sindaci di Lerici e Porto Venere, Leonardo Paoletti e Francesca Sturlese; Francesca Micheli, vicepresidente del Comitato delle Borgate del Palio del Golfo, il prefetto Maria Luisa Inversini, l’ammiraglio di divisione Flavio Biaggi, comandante interregionale Marittimo Nord, Andrea Corradino, presidente di Fondazione Carispezia, Mario Sommariva, presidente Autorità di sistema portuale Mar Ligure Orientale; Alberto Battaglini, comandante della Capitaneria di Porto della Spezia e Giuseppe Testai, vicario del Questore della Spezia.

Come il ministro ha avuto modo di sottolineare, “il Palio del Golfo rappresenta il paradigma dell'identità di tutto il nostro Paese che nel mare e nella cultura marinaresca trova quell’elemento che ha plasmato le civiltà e che, attraverso il passaggio di testimone da padre in figlio, tiene vive le tradizioni più radicate. Per questo promuovere il Palio del Golfo aiuta a promuovere tutta l’Italia”.

“L’idea di questo riconoscimento – spiega Frijia – nasce dall’incontro che si è svolto poco meno di un anno fa a Roma, alla Camera dei Deputati, con i rappresentanti delle borgate. In quell’occasione il ministro Musumeci ha apprezzato il lavoro svolto per tenere viva la tradizione del Palio e ha offerto il patrocinio del suo Ministero. Inoltre ha dimostrato la sua attenzione verso il nostro territorio volendo sottolineare la sua disponibilità a partecipare alle celebrazioni dei cento anni del Palio nel 2025, che rappresenteranno una grande promozione del Golfo della Spezia e un’occasione da non mancare”.

Con questo stesso spirito anche le istituzioni del territorio si stanno muovendo affinché il Palio del 2025 sia un grande evento di risonanza nazionale. La presentazione è stata anche l’occasione per ribadire il valore strategico e sociale che il Palio ha per La Spezia e per tutto il Golfo. La voga a sedile fisso è una tradizione consolidata, anche per questo l’attenzione verso questo sport non si limita al Palio, ma inizia con una vera febbre da tifo, che segue le prePalio gara dopo gara.

Questo, infine, il calendario delle prePalio:

19 maggio Porto Venere: Specchio acqueo Canale di Porto Venere; 26 maggio La Spezia centro: specchio acqueo antistante Passeggiata Morin; 9 giugno Lerici: Specchio acqueo antistante Castello di Lerici; 16 giugno Marola: Specchio acqueo Darsena interna Arsenale; 30 giugno Fezzano: Specchio acqueo antistante Porticciolo Fezzano; 7 luglio Cadimare: Specchio acqueo antistante Cadimare; 21 luglio Venere Azzurra: Specchio acqueo antistante Castello di San Terenzo; 28 luglio Muggiano: Specchio acqueo antistante la Baia di Pertusola - Muggiano.

Marco Magi