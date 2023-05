Cambiano le regole nel Palio del Golfo. Novità per equipaggi e strumentazioni

La Spezia, 25 maggio 2023 - Da tempo le borgate del Palio del Golfo ne chiedevano la modifica, in quanto ritenuta troppo penalizzante. Dal prossimo anno, la celebe rrima regola dei ‘5 Palii’, quella che impedisce la formazione di equipaggi qualora la somma dei Palii vinti complessivamente dai vogatori dell’armo sia superiore a cinque, sarà ritoccata.

Una decisione presa durante l’ultima riunione tra il Comitato delle Borgate, il settore di attività (ex Lega Canottaggio), la Uisp e una rappresentanza dei vogatori. La regola fu inserita nel regolamento del Palio a partire dal 2018: non sarà abolita, ma a partire dalla prossima stagione, tuttavia, saranno ben tre le deroghe alla norma cui potranno rifarsi le borgate per la composizione degli equipaggi. In primis, sarà possibile formare un equipaggio la cui somma dei Palii vinti dagli atleti sia superiore a cinque, a patto che all’interno della squadra vi siano almeno due vogatori che non abbiano mai vinto. Identica deroga sarà applicata anche nel caso in cui a bordo vi sia almeno un vogatore under23, e infine anche laddove l’equipaggio vincente volesse ritentare l’impresa nella stessa borgata, senza cambiare nemmeno un componente (fatta eccezione per il timoniere).

Non è stata l’unica modifica: anche il vincolo della residenza del vogatore è stata ritoccata, e dalla prossima stagione potranno partecipare al Palio anche atleti provenienti da Comuni limitrofi alla provincia spezzina. Modifiche al regolamento anche per l’utilizzo di strumentazioni e indumenti: concessa la possibilità di avere a bordo strumenti come contacolpi, per misurare la frequenza c ardiaca degli atleti e la velocità della barca. Si potrà inoltre vogare con i doppi pantaloncini, mentre i cuscini da gara non dovranno più essere imbustati ma fasciati e legati con gli elastici. Dalla prossima stagione saranno inoltre ammessi gli ‘stracci’ a bordo; e infine si potranno utilizzare i body purché i membri dell’equipaggio siano vestiti allo stesso modo: pertanto, o tutti con le canottiere, o tutti con i body.

"Le modifiche approvate sono il frutto di un’insieme di idee e proposte raccolte attraverso il dialogo con i vari rappresentanti delle borgate e con i vogatori – spiegano Andrea Tarabella, coordinatore settore di attività canottaggio e Massimo Gianello, presidente del Comitato delle borgate – Abbiamo deciso di andare al voto prima dell’inizio della stagione, per evitare eventuali condizionamenti. Siamo soddisfatti anche del ruolo attivo assunto dai vogatori, il cui contributo alle decisioni tecniche si è rivelato soddisfacente e propositivo".