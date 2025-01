Palio del Golfo, organizzazione a Ibg. Si occuperà degli eventi collaterali

Per l’ufficialità bisognerà attendere ancora qualche settimana – il tempo per Palazzo civico di predisporre delibera e affidamento –, ma la circostanza pare aver già assunto i crismi della certezza, non fosse altro per gli incontri che si sono susseguiti in municipio nell’ultimo mese. Il Comune della Spezia ha deciso di affidare la gestione degli eventi collaterali dell’edizione del centenario del Palio del Golfo a Italian Blue Growth, la società guidata da Cristiana Pagni specializzata nell’organizzazione di eventi e iniziative in ambito nazionale e internazionale finalizzate alla promozione economica e all’attrazione di investimenti nazionali ed esteri. Una scelta mirata, quella di Palazzo civico, a valorizzare l’edizione del centenario, affiancando al Comitato delle Borgate una società in grado di organizzare eventi ma soprattutto di trovare sponsor e denari per realizzare un evento che sulla carta è stato pensato in grande: se della presenza delle Frecce Tricolori erano emerse già ampie anticipazioni due mesi fa – in contemporanea con la richiesta presentata dalla giunta comunale spezzina –, alcune indiscrezioni filtrate dalla cortina di riserbo indicano alcune ipotesi, tra cui la possibile presenza di alcuni velieri d’epoca a fare da cornice all’evento, nonchè di una serie di iniziative che andranno ad anticipare, nelle settimane precedenti il Palio, il vero e proprio cuore pulsante della kermesse marinara, che si aprirà venerdì 1° agosto con la sfilata delle borgate e la riconsegna dei Palii, continuerà sabato 2 la pesa e il controllo delle imbarcazioni, e con la cena delle borgate, per arrivare a domenica 3 agosto, quando le tredici borgate si contenderanno l’ambito drappo.

In attesa di definire nero su bianco compiti e incarichi di Italian Blue Growth – società che organizza la nota Sea Future e che da qualche anno si occupa anche della rassegna lericina Mytiliade, nonchè di De Portibus, il festival dei porti –, le linee guida sembrano state già tracciate, con il Comitato delle Borgate che sarà manlevato da tutte le attività di organizzazione non connesse con il cuore della kermesse: il direttivo presieduto da Massimo Gianello si concentrerà, almeno per il Palio del centenario, solo alla parte legata a tradizione e sport, dalla sfilata fino allo storico evento del 3 agosto. Di certo c’è buona parte del programma di iniziative che saranno messi in piedi grazie alla partnership tra Palazzo civico e Italian Blue Growth, dovranno essere finanziate attraverso le sponsorizzazioni economiche che la stessa società spezzina guidata da Cristiana Pagni riuscirà a intercettare sul territorio e in ambito nazionale.

Matteo Marcello