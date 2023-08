Palio del Golfo, Spezia freme per la sfida. Una domenica speciale

15:10 La magia del Palio Duemila metri e tre giri di boa separano una sola borgata dalla gloria e le altre dodici dalla delusione. È la magia del Palio del Golfo, pronta a ripetersi con puntualità oggi pomeriggio nel palcoscenico della Morin.

15:11 Tutto esaurito Un evento che si preannuncia da tutto esaurito. É previsto infatti il pubblico degli anni d’oro, con i borghi del golfo spezzino pronti a riversarsi in massa in quella piccola porzione di waterfront cittadino per sostenere i propri equipaggi.

15:12 Segui la sfida La Nazione seguirà tutte le sfide con il clou alle 19, quando le borgate si daranno battaglia nel Palio.

15:20 Meteo buono Le condizioni meteo, dopo i capricci dei giorni scorsi, dovrebbero essere quasi ottimali: vento e mare non dovrebbero costituire particolari insidie per gli armi in gara.

16:31 Gli orari Il tradizionale ‘copione’ sarà rispettato anche quest’oggi, con le donne a scendere per prime in acqua e a sfidarsi sulla distanza dei mille metri. L’appuntamento è alle 17, con nove equipaggi in gara, mentre un’ora più tardi, alle 18, sarà la volta della gara Junior, che vedrà sfidarsi – sempre sulla distanza dei mille metri – gli equipaggi di dieci borgate. Il programma prevede poi alle 18.30 l’esibizione dei paracadutisti del Gruppo subacquei e incursori ‘Teseo Tesei’, alle 18.45 il consueto defilamento delle imbarcazioni e, a seguire, la commemorazione dei caduti in mare. Alle 19.30, il momento clou della giornata, con la gara Senior che vedrà tutte e tredici le borgate al via.

16:32 I pronostici Nella gara Donne, le ragazze del Fezzano hanno dominato le prepalio e partono coi favori del pronostico; stesso discorso negli Junior per il Cadimare, e ancora per il Fezzano tra i Senior, con gli Squali decisi a confermarsi per tenere in borgata il drappo vinto un anno fa.

16:33 Fuochi d’artificio e premiazioni In serata, alle 22.30, il consueto spettacolo pirotecnico alla Morin, mentre le premiazioni delle tre gare e della borgata vincitrice della sfilata si terranno domani, in piazza Europa.

16:40 “Sarà una grande giornata di sport” «Sarà una grande giornata di sport – afferma il presidente del Comitato delle Borgate, Massimo Gianello, che ieri pomeriggio non ha mancato di porgere il proprio augurio agli armi –. Oggi tutte le borgate sperano di poter raccogliere qualcosa di buono dopo un anno di fatiche e di sudore, purtroppo non sarà così per tutte, anche se per l’impegno meriterebbero tutte di vincere».