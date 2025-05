Lando, fascio di muscoli. Ma con un cuore di burro

Lando è uno splendido esemplare di meticcio di taglia media e di undici anni, che si trova ospite del canile di San Venerio da appena qualche mese; a seguito della legale rinuncia di proprietà da parte del padrone. Muscoloso ma, al contempo, asciutto e slanciato nella corporatura; Lando ha un mantello davvero particolare: a pelo corto, duro, fitto e liscio, si presenta di colore nero nella zona del cranio e del muso – sul quale spiccano i suoi dolcissimi occhi castani – e anche in alcune porzioni del corpo; sul tutto il resto, invece, è di colore bianco a piccoli pois neri.

Colori a parte, ciò che rende Lando un cane davvero unico è il suo carattere: gioioso e affettuoso con tutti gli amici umani, con loro si dimostra socievole sin dal primo approccio. Su tutto, Lando ama ricevere le coccole e cose buone da mangiare; lo stare in compagnia e le belle passeggiate con il suo umano di riferimento con il quale andare alla scoperta di nuove tracce e posti.

Lando è un cane perfetto per anziani, ideale per famiglie con bambini e testabile anche nell’interazione con cani femmina e gatti. La situazione di futuro collocamento per lui più auspicabile – sostengono i volontari de L’impronta, che di lui si prendono ogni giorno amorevole cura – è quella a fianco di amici umani che abbiano a disposizione più tempo libero possibile da dedicargli: per camminate all’aperto, certo, ma anche per sani momenti di relax da condividere insieme.

Alma Martina Poggi