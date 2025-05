La famiglia del biliardo. Il Palamariotti pronto per le finali provinciali

Follo A e Valdellora B si contenderanno l’alloro della Serie B, mentre Maxim D e Fabiano B, quello della C. E in Serie A, per lo scudetto? Tutto dipenderà dalle due semifinali, con andata e ritorno fissato martedì e venerdì, col derby Termo A-Termo B e poi Sarzana B-Maxim A. Spazio poi, dal 20 al 28 maggio, alle finali del Campionato provinciale di Biliardo specialità boccette 2024-2025, kermesse curata dalla Lega Uisp della Spezia e della Val di Magra.

Con il patrocinio del Comune della Spezia, appuntamento al PalaMariotti con questo calendario di finali, sempre con inizio alle 20.50: martedì 20 campionato provinciale Amatori, il 21 Singolo categoria B, il 22 Coppie, il 23 Singolo categoria A, poi il clou a squadre, il 26 la Serie C, il 27 la B e infine il grande epilogo, mercoledì 28 maggio, con la Serie A. "Il biliardo è uno sport che incarna una ricca tradizione, capace di affascinare e coinvolgere appassionati e sportivi di tutte le età, dalle nuove generazioni ai più esperti, fino a chi lo pratica a livello professionale – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . Siamo lieti di accogliere giocatori da tutta la provincia in occasione di questo torneo e di offrire a tutti l’opportunità di competere e mettere in mostra il proprio talento. La Spezia è una città in cui ogni disciplina sportiva trova spazio e valore".

Il biliardo vanta una lunga tradizione, con migliaia di praticanti e appassionati in Italia che lo seguono a livello amatoriale e agonistico. Si tratta di una disciplina che unisce tecnica e concentrazione e che promuove la socialità, l’inclusione e il rispetto delle regole.

"L’organizzazione di queste finali rappresenta un’importante occasione per promuovere uno sport che unisce tecnica, concentrazione e socialità – aggiunge l’assessore allo Sport, Alberto Giarelli –. Siamo orgogliosi di ospitare questo evento alla Spezia e di vedere la partecipazione entusiasta di tante squadre e giocatori. Il biliardo è una disciplina che valorizza il rispetto delle regole e l’inclusione, e siamo felici di poter offrire una vetrina a tutti i talenti del nostro territorio. Invito tutti gli appassionati a partecipare al Palazzetto dello Sport per sostenere i nostri atleti e vivere insieme momenti di grande sportività".

Sul territorio spezzino, il biliardo è molto diffuso: numerosi circoli, bar e associazioni sportive ospitano regolarmente tornei e campionati, coinvolgendo centinaia di giocatori di tutte le età. "Sui nostri ‘campi’ di gioco – conclude Franco Stuttgard, responsabile del coordinamento Biliardo uisp provinciale – regna il fair play, il rispetto e la grande educazione. Ed è giusto sottolinearlo, siamo una grande famiglia".