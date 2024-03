Palestra di via Federici. Due anni di cantiere per la nuova cittadella. Ieri la prima pietra

Una cittadella nella città. Dedicata a tutti gli sport e a tutti gli atleti. È l’innovativo progetto, pensato e fortemente voluto dall’amministrazione comunale, che ha visto la posa della prima pietra nella giornata di ieri. È stato infatti effettuato ieri mattina dal sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini e dagli assessori, Marco Frascatore agli impianti sportivi, e Pietro Antonio Cimino ai lavori pubblici, il sopralluogo nell’area compresa tra via della Pianta e via Federici; per dare il via ufficiale ai lavori della moderna struttura sportiva ecocompatibile e all’avanguardia posta a servizio del palazzetto dello sport Mariotti. "Si tratta di una struttura molto attesa nella nostra città – esordisce il sindaco Peracchini – perché, dedicata alla disciplina della ginnastica artistica, vuole rispondere alle esigenze di tutti i nostri atleti che, impegnati in questo sport, sono costretti ad allenarsi fuori provincia o addirittura fuori regione. Ma non solo. Vogliamo dedicare questa palestra anche a tutti i nostri ragazzi disabili che potranno contare così finalmente su uno spazio adatto in cui fare allenamento e riabilitazione; non dimentichiamoci infatti della tradizione degli Special Olimpics che la nostra città ha avuto il piacere di ospitare. Con questo intervento – conclude – abbiamo voluto dare un segnale a tutta la nostra provincia e alle associazioni sportive che tanto investono sui giovani; ai quali noi abbiamo il dovere di guardare e di offrire valide alternative come lo sport".

A entrare nei dettagli del nuovo impianto, l’assessore Cimino: "La palestra è stata concepita con un’altezza adeguata per la pratica della ginnastica artistica e dotata di un’apposita fossa in cui posizionare i materassini anticaduta. Dal punto di vista strutturalem ma con attenzione all’estetica – continua Cimino – avrà il prospetto, lato via Federici, costituito da un’ampia vetrata".

Una superficie di 936 metri quadrati per una spesa complessiva di 5.349.886,38 di cui un paio di milioni – come precisa il sindaco – ottenuti con il Pnrr. La progettazione, sulla base delle indicazioni fornite dall’amministrazione comunale, è stata elaborata da uno studio professionale costituito dagli architetti Filippo Franchetti Rosada e Luca Peghini con gli ingegneri Leonardo Catarzi e Federica Landi mentre i lavori sono stati affidati alla ditta Tipiesse Spa. L’obiettivo è riorganizzare interamente l’area adiacente il Palasport, che attualmente è occupata da un riempimento di terreno. Di prossima realizzazione infatti anche una piscina. "Questo progetto, di cui inauguriamo i lavori oggi – dice l’assessore Frascatore – è un tassello concreto delle iniziative che quest’amministrazione sta realizzando a sostegno e a promozione delle attività sportive: una costruzione di altissimo livello che andrà a suggellare la creazione di un vero e proprio polo sportivo unico nel suo genere per accogliere le iniziative nazionali ed internazionali e che prenderà forma proprio a partire dal preesistente Palasport". E se il nuovo complesso sportivo vedrà la luce tra due anni, il prossimo appuntamento – parola del sindaco Peracchini – è già per il mese di aprile. Sarà infatti la volta dell’inaugurazione dei lavori per la piscina in concomitanza della conclusione di quelli del nuovo parcheggio del vicino piazzale Pozzoli.

Alma Martina Poggi