Palestina, voto unanime a Levanto

Con il voto unanime di tutti i consiglieri presenti alla seduta, il Consiglio comunale di Levanto ha approvato un ordine del giorno per il riconoscimento dello stato di Palestina. Nel testo, presentato dal gruppo di maggioranza ’Levanto insieme’ ma sostenuto convintamente e condiviso anche dai tre gruppi di opposizione dopo un dibattito particolarmente partecipato, si chiede di riconoscere a tutti gli effetti e con urgenza lo stato di Palestina come entità sovrana nei confini precedenti l’occupazione del 1967 e con Gerusalemme capitale condivisa; agire in sede Onu per un immediato riconoscimento dello stato di Palestina come membro a pieno titolo delle Nazione Unite, per permettere alla Palestina e ad Israele di negoziare direttamente in condizioni di pari autorevolezza, legittimità e piena sovranità; impiegare tutti gli strumenti politici, per "fermare la colonizzazione e l’annessione dei territori palestinesi occupati". L’ordine del giorno impegna il sindaco, Luca Del Bello, "a diffondere il documento a tutti gli organi istituzionali italiani ed europei titolati a far sì che le istanze indicate nel testo possano essere rappresentate e accolte".