Palestina, dibattito fra parole e...cibo

Il circolo Arci di Castelnuovo Magra organizza domani alle 18 nella sede di piazza Querciola una tavola rotonda per affrontare il tema Palestina, attraverso un intreccio di parole collegate al cibo e al senso di condivisione. Quindi si parlerà di olio, ulivi, acqua, movimento e confini avendo come principio ispiratore dell’incontro il cibo come collante della storia delle comunità e elemento essenziale per conoscere la tradione, storia e cultura di un territorio. Saranno ospiti dell’iniziativa Silvia Chiarantini, autricedi "Parkour lamia cucinasconfinata e in movimento" e coautrice con Fidaa Abuhamdiyadi "Pop Palestine, viaggio nella cucinapopolare palestinese" in collegamento da remoto, Gianluca Mengozzi (Arci Culture Solidali), Alessia Tortolini (Università diBologna). L’incontro sarà introdotto da Francesco Marchese e moderato da Alice Cervia. Al termine, aperitivo solidale con ricette mediorientali, il ricavato sarà devoluto alla raccolta fondi "Emergenza Gaza" promossa da Aoi. Ingresso libero.