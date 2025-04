Palasport a ’Ritmo urbano’

Due giornate con laboratori formativi, esibizioni, competizioni e momenti musicali dal vivo. ‘Ritmo urbano’ è il titolo della manifestazione musicale e culturale interamente dedicata alla cultura hip hop, che si svolgerà sabato 26 e domenica 27 aprile al Palazzetto dello sport ‘Mariotti’ di Bragarina. L’appuntamento, promosso dall’associazione Dancing to Dance Project – che organizza insieme al Comune della Spezia – sarà gratuito e aperto a tutta la cittadinanza, ma rivolto in particolare ai giovani, con l’obiettivo di valorizzare la cultura hip hop, quale espressione artistica e linguaggio contemporaneo di forte impatto sociale e culturale.

Il Centro Dancing Project – con sede in via Milano – è una vera istituzione sul tema e si propone sul territorio spezzino come il primo centro di specializzazione urban-street con corsi di hip hop, afro, video, heels, e molto altro. "Eventi come questo rappresentano un’occasione concreta per valorizzare lo sport come strumento di inclusione, crescita personale e condivisione – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – . La Spezia conferma così il proprio impegno nella promozione di attività che mettono insieme passione, sacrificio e comunità". Un’occasione unica per avvicinarsi all’universo dell’hip hop, tra danza, musica, creatività urbana e intrattenimento. "Il format coinvolge le nuove generazioni, artisti espressivi, figurativi – aggiunge l’assessore Daniela Carli – e importanti talenti provenienti dalle scuole di danza". In entrambe le giornate si inizia alle 9 con la registrazione degli atleti e dei partecipanti, poi il primo giorno, dalle 10 alle 13.45 tre sesssioni di stage, poi dalle 14 alle 18 battle hip hop molto caldi uno contro uno e due contro due, dalle 18 alle 19 laboratorio Writin’Lab, infine dalle 21.30 all’1 un entusiasmante Hip Hop Party, con dj set e anche dei live; nel secondo giorno, dalle 10 alle 13, due sessioni di stage, dalle 14 alle 16 battle rap, nella categoria Best Song, dove ognuno porta un suo pezzo, e invece la battaglia classica in freestyle, poi dalle 16 alle 18.30 la gara coreografica ‘Crew’, con gruppi che vengono da Recco, Genova, ma pure da Brescia e dalla Sardegna. Insomma, una prima edizione interessante, con i giovani assoluti protagonisti.

Marco Magi