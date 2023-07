Pagliari, inchiesta sul ponte Rischio di rinvio a settembre

Un’udienza molto tecnica, quella che si si è tenuta ieri mattina nell’aula della corte di assise del tribunale - dopo la trasferta al Camec della precedente seduta - per l’incidente probatorio nell’inchiesta sul crollo del ponte di Pagliari avvenuto il 12 maggio 2021. E’ il momento delle repliche delle difese, dopo che gli ingegneri Massimo Losa, Renzo Valentini e Andrea Bracciali avevano esposto il 19 giugno davanti ai 34 indagati (molti non presenti) e ai loro avvocati, con l’ausilio di slide, le 123 pagine della perizia commissionata dal gip Fabrizio Garofalo per far luce su cause e responsabilità del crollo. Ma l’udienza di ieri, che è comunque durata quattro ore, dalle 10 alle 14, con una quindicina di interventi da ’botta e risposta’ tra avvocati e consulenti, è rimasta ’monca’ per l’assenza dell’ingegner Pierangelo Pistoletti di Pisa, uno dei quattro progettisti del ponte, assieme agli ingegneri Luca Romano, Bruno Ballerini e Alberto Baldi. Un’indisposizione lo ha bloccato a casa, il suo legale di fiducia Anna Francini non ha voluto il rinvio dell’udienza, chiedendo però che Pistoletti possa intervenire nella prossima udienza fissata per sabato prossimo 22 luglio. La sua, infatti, è una figura importante, essendo il progettista delle cerniere del ponte.

Ora però c’è un rischio: se Pistoletti a causa dell’indisposizione non potesse essere presente neppure sabato prossimo, quando sono previste anche le contro repliche dell’accusa, l’udienza salterebbe e si andrebbe direttamente a settembre. Con un nuovo giudice delle indagini preliminari, però. Fabrizio Garofalo, infatti, dal 25 luglio sarà trasferito al tribunale di Massa e pertanto, in attesa dell’arrivo del sostituto, il ruolo di gip nell’incidente probatorio nell’inchiesta sul crollo del ponte di Pagliari, potrebbe essere assunto addirittura dal presidente del tribunale Diana Brusacà.

Da quanto emerge, il campo potrebbe restringersi: alcune figure come il collaudatore e i responsabili delle pompe idrauliche, infatti, sarebbero finite ai margini. Non altrettanto dicasi per progettisti, esecutori e enti che hanno avuto la manutenzione ordinaria e straordinaria.

